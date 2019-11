Zes paralizzate, Provenzano pronto a nominare commissario: “Devono partire subito”

Roma. Un commissario del governo per accelerare l’avvio delle Zone economiche speciali, compresa quella che riguarda l’area locale, inserita nella Zes della Sicilia Orientale. Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che due settimane fa ha incontrato i sindaci della provincia di Caltanissetta, lo ha annunciato, come misura da attuare prima possibile. Tra le Zes dell’isola, c’è anche l’area industriale locale, che usufruendo di questo “ombrello” dovrebbe attirare più investimenti, agevolati da sgravi e misure a favore delle aziende. Le lungaggini non convincono l’esponente del governo Conte che, quasi sicuramente, si affiderà ad un commissario, incaricato di occuparsi solo del dossier Zes.