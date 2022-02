Zes, sui progetti un incontro pubblico con il commissario: “Insieme ad imprenditori”

Gela. Concretizzare progetti da far rientrare nella Zona economica speciale. Servono però investimenti veri, che possano poi ottenere i vantaggi, previsti dalla Zes, che in città copre gran parte dell’area industriale. Dopo l’insediamento del commissario Alessandro Di Graziano, c’è la necessità di valutare la situazione complessiva della Zes locale, che rientra tra quelle della Sicilia orientale. Nelle scorse settimane, c’era stato un primo contatto tra il sindaco Lucio Greco e il neo commissario, scelto dal governo. Anche la commissione consiliare sviluppo economico sta valutando il da farsi e contatti ci sono stati proprio con il commissario. “Insieme all’amministrazione comunale, agli imprenditori e a Sicindustria – dice il presidente della commissione Rosario Faraci – vogliamo organizzare un dibattito pubblico, con la partecipazione del commissario”. Da tempo, la commissione sta sviluppando possibili prospettive di rilancio dell’area industriale, che inevitabilmente si intreccia con il percorso delle zone sotto competenza di Irsap. Servono infrastrutture e manutenzioni, che sono mancate per anni. Un incontro pubblico con il commissario della Zes della Sicilia orientale potrebbe rappresentare un primo approccio, anche istituzionale. Serviranno però gli investimenti veri e le aziende che vogliano scommettere su un polo economico, da anni in crisi nera e senza grandi sbocchi infrastrutturali, in attesa che si completi l’iter della nuova tangenziale. Anche sulle aree Irsap sono tanti gli interventi che andrebbero disposti, anzitutto su un piano pratico, di servizi e strutture viarie.