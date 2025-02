“Zoe: musica e consapevolezza”, Famao e Save the woman in tour nelle scuole

Gela. Angelo Famao mantiene la parola data e organizza un tour nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sul tema della violenza di genere.Il cantante neomelodico lo avevo anticipato durante l’intervista fatta in occasione del lancio del brano Zoe lo scorso 25 gennaio quando il progetto non era altro che un’idea. Stamattina nell’auditorium del plesso Fermi si è tenuto il primo incontro con gli studenti delle quinte classi dell’ Isituto Majorana.Il progetto “ZOE: Musica e Consapevolezza”, è stato ideatao in collaborazione con la sezione locale di Save The Woman presieduta dall’avvocata Rory Musciarelli.