Zona arancione in città, Greco: “Firmerò ordinanza per rinviare lezioni in presenza”

Gela. Dopo la dichiarazione della zona arancione, il sindaco Lucio Greco firmerà l’ordinanza per l’attivazione della didattica a distanza nelle scuole. Non ci sarà l’avvio, in presenza, lunedì 10 gennaio. Il numero dei contagi è ormai ben oltre la soglia della semplice preoccupazione. Il virus corre e riaprire le scuole avrebbe potuto generare effetti ulteriori. Il sindaco Lucio Greco, a seguito dell’incontro avuto con Asp, è stato tra i primi cittadini che si sono rivolti al presidente della Regione Nello Musumeci. “Essendo stata decretata la zona arancione dalla Regione, come richiesto dall’ASP dopo un’interlocuzione – ha detto l’avvocato Greco – ho adesso il potere di firmare un’ordinanza per rinviare l’inizio delle lezioni in presenza a quando la situazione dei contagi si sarà calmata e l’onda sarà passata, e lo farò”. Il sindaco concorda con la linea assunta dal governatore Musumeci. “Mi rasserena leggere che lo stesso presidente Musumeci, a sua volta, ha scritto al premier Mario Draghi – aggiunge – per rappresentare la gravità della situazione e per ribadire le stesse perplessità che tutti noi abbiamo, rappresentanti istituzionali e semplici cittadini”. Greco conferma anche lo screening generale sulla popolazione scolastica.