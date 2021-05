Zona gialla, ecco le regole per i locali: domani attività aperte in centro storico

“A fini interpretativi e ferme le ulteriori disposizioni e i chiarimenti nazionali, con riferimento all’art.4 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, secondo cui la ristorazione, nella zona gialla, può svolgersi “all’aperto”, si ritiene che, dal punto di vista urbanistico, per attività “all’aperto” possa intendersi quella svolta anche sotto i portici o tettoie o in luoghi con copertura mediante utilizzo di ombrelloni o similari. Inoltre – si legge nella nota – l’attività all’aperto può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o di un dehors, purché tali strutture siano aperte da almeno tre lati, in quanto diversamente si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione. Nel caso di dehors e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte. Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es.muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli e sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50 per cento della superficie delle pareti laterali dei tre lati finestrati. Rif. Ord. n.57 del 14 maggio 2021”. E’ già stata chiesta la riattivazione della Ztl, sia in centro storico che sul lungomare.