Zona industriale, strada pericolosa: “Buche e un dislivello creano rischi evidenti”

Gela. Buche evidenti dovute al manto non sottoposto a manutenzione e un dislivello di diversi centimetri. Sono fattori di rischio per chi quotidianamente transita lungo un tratto della Sp82, nell’area della zona industriale, che collega Gela a Niscemi. Le segnalazioni inviate alla Provincia di Caltanissetta non sono mancate, come spiega Emanuele Sacco del comitato Ospizio Marino. “L’ultima segnalazione è stata fatta alla Provincia regionale di Caltanissetta circa due mesi fa con una pec e dopo ripetute sollecitazioni hanno collocato un cartello con la scritta strada dissestata ma il problema rimane – dice Sacco – la strada è ad alto transito perché ci sono sia la zona industriale Nord 2, dove sono insediate importanti aziende, sia il nuovo Centro olio di Enimed, con tanti addetti che lavorano nel sito. Transitano numerosi automezzi e la strada che rimane danneggiata crea seri pericoli a tutti gli automobilisti”.