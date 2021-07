Zona rossa e chiusure, rabbia commercianti: “Gran Sicilia”, “saremo insieme a loro”

“Esprimiamo il nostro dissenso verso il provvedimento in corso riguardante l’imposizione di una zona rossa con conseguente chiusura di alcune attività che porta a pesantissime ripercussioni economiche che colpiscono un territorio già duramente colpito da un susseguirsi di eventi e politiche sfavorevoli, che stenta a rialzarsi. Provvedimento che non trova coerenza con l’unico parametro che può giustificare una situazione di vero pericolo, le ospedalizzazioni. Per tali ragioni si esprime ogni forma di solidarietà con gli operatori economici e con i liberi professionisti, con i quali si è intrapreso immediatamente un confronto, direttamente colpiti da queste restrizioni – dice Scicolone – e non coperti da alcuna forma di ristoro ed intende partecipare ad ogni iniziativa in loro favore consci che le difficoltà che affrontano questi concittadini si ripercuotono sull’intero territorio e che le restrizioni applicate in modo così stiracchiato e arbitrario violano dritti garantiti dalla Costituzione. Il movimento si rivolge alle autorità competenti perché prendano coscienza dell’inadeguatezza dei parametri di valutazione del rischio ed agiscano di conseguenza in tutte le sedi e secondo le proprie competenze e possibilità per consentire il massimo rispetto possibile dei diritti costituzionali di ogni cittadino”.