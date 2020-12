Zona rossa ma tanta gente in giro in città, da oggi restrizioni più rigide

Gela. Le restrizioni della zona rossa, scattate da oggi, in realtà non sembrano aver spinto molti a rimanere nelle rispettive abitazioni, almeno in città. In centro storico e in diversi quartieri, dove si concentrano le attività commerciali autorizzate all’apertura, è notevole la presenza di persone e auto, come se le restrizioni non fossero in vigore. E’ probabile che i controlli delle forze dell’ordine possano essere rafforzati, qualora le violazioni dovessero ripetersi ancora con più frequenza.