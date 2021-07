“Zona rossa mortifica la città”, Trainito: “Pagano i vaccinati e le attività”

Gela.”Gli errori dei menefreghisti e di chi ha deciso di non rispettare le regole anti-contagio li stanno pagando i vaccinati, quelli che le regole le rispettano e le attività commerciali. La zona rossa mortifica la città”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito parla anche di controlli assenti. “La zona rossa, con richiesta inoltrata da Asp alla Regione, è una sconfitta per la nostra città. Bisogna verificare che il conteggio settimanale dei contagi venga fatto con molta attenzione. Che senso ha far chiudere ristoranti e le attività commerciali? – dice – è questo il problema? Ci sono troppi assembramenti negli stabilimenti balneari e zero controlli”. Per Trainito, è fondamentale un maggiore controllo, ma anche non penalizzare chi segue le regole ed ha fatto il vaccino.