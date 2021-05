Zona rossa, Morselli: “Caltagirone ha mentito al consiglio, quali sono i criteri?”

Gela. “A questo punto, penso che il manager Asp Alessandro Caltagirone, già ieri sera nel corso del consiglio comunale sull’emergenza sanitaria sapesse che la zona rossa sarebbe stata prorogata e non ha voluto comunicarlo alla città. Ha avuto paura”. Il consigliere comunale di “Un’Altra Gela” Romina Morselli torna a chiedere un intervento del prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. “La prefettura dovrebbe acquisire le dichiarazioni che ha rilasciato il manager, anche pubblicamente – continua – non si può prendere in giro un’intera città. Io stessa gli ho chiesto, nel corso della seduta, di avere aggiornamenti e comunicarli ad una città che continua ad essere in balia di criteri che non si comprendono. Caltagirone ha cambiato più volte versione. Ha spiegato che i dati vengono definiti giornalmente, mentre poi ha parlato di numeri spalmati settimanalmente. Ci sono i 91 positivi degli scorsi giorni, che su indicazione della stessa Asp erano riferibili a tamponi effettuati nei cinque giorni precedenti. Allora, qual è il vero criterio? Serve che si dica la verità”. Morselli aveva già criticato il metodo di svolgimento degli screening scolastici, che per diversi istituti ha creato molti disagi agli studenti e alle loro famiglie.