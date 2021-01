Zona rossa, Pellegrino: “Serve coscienza politica già oggi andava fermato il mercato”

Gela. La stretta, nel tentativo di bloccare il contagio da Covid in città, l’ha spesso invocata. Adesso, è stata disposta sia dall’amministrazione comunale che dalla Regione, con la zona rossa che scatta da domani in città, ma secondo il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, sindaco e giunta avrebbero già dovuto fermare il mercato settimanale, che invece oggi si è tenuto. “Siamo a poche ore dalla zona rossa e, nonostante l’Asp già ieri abbia consigliato al sindaco Lucio Greco e all’assessore alla salute Nadia Gnoffo la chiusura dei mercati, oltre che un incremento serio dei controlli – dice – il mercato del martedì oggi si è tenuto. Senza inutili giri di parole, non è un mistero che siano i commercianti ad invocare l’apertura e che nella misura in cui questo auspicio non fosse realizzato le autorità governative non avrebbero modo di ristorarli delle perdite. Ma governare vuol dire, a volte, fare scelte difficili ed impopolari, sol perché giuste. Abbiamo letto i proclami della nostra amministrazione a tenere una condotta restrittiva e rispettosa delle regole per garantire il contenimento del contagio e la tutela della salute pubblica, ma è contraddittorio per la stessa amministrazione porre in essere una condotta omissiva, che favorisce le occasioni di contagio”.