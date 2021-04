Zona rossa, affondo Pd: Abela, “sindaco e amministrazione facciano mea culpa”

Gela. Dietro alla zona rossa, che da sabato costringerà la città ad una nuova stretta, ci sono anche precise responsabilità politiche dell’amministrazione comunale. Il vicesegretario dem Licia Abela spiega che il sindaco Lucio Greco e la sua giunta non hanno saputo gestire la situazione e la conseguenza è arrivata, quasi scontata. “Al netto di quanto dichiarato dal sindaco e dai responsabili Asp competenti in materia di sanità e prevenzione, non possiamo continuare ad accettare che la situazione che riguarda la nostra città, in merito ai continui ed esponenziali aumenti dei casi Covid, possa essere in balìa dell’approssimazione. Che la città sia in forte sofferenza non lo diciamo noi, ma si evince chiaramente dai numeri che avrebbero voluto l’istituzione della zona rossa già da qualche giorno – dice Abela – e che di fatto sono stati ignorati, in nome di non si sa bene che cosa, per stessa ammissione del sindaco. Purtroppo i contagi crescono vertiginosamente nelle scuole e rendono di fatto pericolosa la situazione in uno dei luoghi che è stato definito dagli esperti il più sicuro per antonomasia, poiché vengono rigidamente seguiti tutti i protocolli vigenti. Purtroppo però questi non sono sufficienti a garantire un reale stato di salubrità e, nonostante l’impegno encomiabile di tutti i dirigenti scolastici, c’è in atto una situazione gravissima e fuori controllo che vede coinvolti un numero sempre crescente di alunni e personale scolastico. Impensabile che la nuova zona rossa possa essere la soluzione senza che prima non si faccia un mea culpa politico”. Per Abela, l’amministrazione ha responsabilità e il Pd lo ribadisce, sostenendo anche le richieste giunte dalla commissione consiliare sanità, che ha più volte spinto per la chiusura delle scuole e l’avvio della Dad.