Ztl, Casciana: “In centro storico va sospesa esercenti sono in crisi per l’emergenza”

Gela. Le misure anti-contagio, almeno con il nuovo Dpcm, consentono in città di mantenere aperti i negozi, con l’asporto per le attività di ristorazione. Una situazione che ha ridotto ai minimi gli introiti, in una situazione generale che era già di forte crisi. Il consigliere comunale di “Libera-mente” Vincenzo Casciana ritiene che in una fase emergenziale come quella attuale sia indispensabile che l’amministrazione comunale vada incontro agli esercenti, compresi quelli del centro storico. Se è passata la possibilità di verificare le condizioni per il riavvio del mercato settimanale, in centro storico invece, secondo il consigliere, bisognerebbe sospendere la Ztl. “Oggi più che mai è necessario adeguarsi all’evolversi dell’emergenza sanitaria per non danneggiare ulteriormente il tessuto economico locale, che sta affrontando una crisi senza precedenti. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non è finita, anzi. I negozianti continuano a vedere calare le proprie entrate ogni giorno. Ci affacciamo al periodo delle ferie natalizie, i commercianti sperano di recuperare una piccola parte di quanto hanno perso durante questo periodo di crisi. Da qui nasce l’esigenza di allargare le fasce di accesso alla Ztl, per agevolare i cittadini nel raggiungere i locali da asporto e per mettere le nostre attività nelle condizioni di lavorare. L’attuale situazione della mobilità, nel centro città, è inoltre già complicata per i lavori di due strade che costituiscono le arterie principali, viale Mediterraneo e via Navarra. Chi vuole raggiungere il centro storico per fare acquisti ci pensa due volte e magari opta per un’altra soluzione. Nel momento in cui si dà agli esercizi la possibilità di effettuare il servizio di vendita di cibo da asporto, va consentito anche ai locali che sono dentro il perimetro delle telecamere di svolgere l’attività – spiega – i clienti che non risiedono nel perimetro della Ztl possono così raggiungerli mettendo le attività nelle condizioni di lavorare. Per queste ragioni, le misure più idonee da adottare in questo periodo sono la sospensione della Ztl fino alla cessazione della crisi o fino al 15 gennaio oppure si potrebbe spostare l’attivazione della Ztl, non più dalle 18 ma dalle 19 e fino alle ore 21”.