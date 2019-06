Ztl in centro, cambiano le fasce orarie per zona a traffico limitato in corso Vittorio Emanuele

Le nuove fasce orarie, con la firma del comandante della polizia municipale Giuseppe Montana, dovrebbero entrare in vigore dal momento dell’installazione della segnaletica, anche se per ora i presidi saranno coperti da agenti della municipale. “C’è uno stanziamento di circa cinquantamila euro – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano – è una Ztl che avremmo voluto estendere ad una fascia oraria che andasse oltre la mezzanotte. Per ora, garantiamo ai cittadini la possibilità del passaggio serale, in attesa di altri sviluppi. Sono il primo a dire che non è il massimo del provvedimento. Con i sistemi elettronici, cercheremo di creare vere e proprie isole pedonali”. Da mesi, mancano i sistemi elettronici e si susseguono le polemiche sulla situazione viaria del centro storico cittadino.