Ztl in centro storico si cambia, esclusa via Rossini: week-end fino a mezzanotte

Gela. La giunta municipale ha deliberato ieri il nuovo regolamento e i nuovi orari della Ztl di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Marconi e via Trieste, che saranno validi dal 1 novembre al 2 maggio 2021. Gli orari in cui la Zona a traffico limitato nel centro storico sarà valido sono i seguenti:

– da domenica a giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00

– venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 24.00.

Come sempre, in queste fasce orarie potranno circolare solo i mezzi autorizzati, quelli delle forze dell’ordine e quelli per la gestione delle emergenze. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei commercianti alle prese con la crisi dovuta all’emergenza coronavirus e che stanno investendo sullo shopping on line, tra i mezzi che potranno accedere alla Ztl ci saranno quelli incaricati di acquisire la merce per effettuare le consegne a domicilio.