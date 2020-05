Ztl o chiusura traffico in centro? Cirignotta: “Pensare a progetto pedonalizzazione”

Gela. Un’iniziale fase “mista”, con Ztl dalle 19 alle 2 della notte (dal lunedì al giovedì) e dal venerdì alla domenica, invece, la chiusura totale del corso principale; poi, sarà necessario sperimentare l’isola pedonale, almeno dal mese di agosto e fino ai festeggiamenti della patrona. Vincenzo Cirignotta, che anche da consigliere comunale ha spesso affrontato la vicenda, si iscrive al dibattito in atto sulla vicenda, dopo le proposte dell’amministrazione comunale e le perplessità avanzate dai commercianti. “Innanzitutto bisogna partire dall’assunto che l’emergenza sanitaria Covid-19 ha cambiato e cambierà inevitabilmente il nostro stile di vita. Tutela della salute degli avventori e distanziamento sociale sono dei punti che segneranno la vita delle comunità. In merito al dibattito in corso sulla pedonalizzazione del corso principale della nostra città, credo che il sindaco, come già sta facendo, debba continuare a sentire ed incontrare tutti gli operatori economici, favorevoli e contrari, per poi prendere una decisione che ovviamente non potrà mettere tutti d’accordo – dice – io sarei per l’avvio di una fase sperimentale, con Ztl dalle 19 e fino alle 2 della notte, nel mese di luglio, dal lunedì al giovedì, per poi chiudere il centro storico, dal venerdì sera alla notte della domenica. Dal mese di agosto e fino alla festa della patrona, opterei per un’area pedonale. La pedonalizzazione consentirebbe la programmazione di eventi culturali, ricreativi e musicali. Si andrebbe in piazza per fare acquisti, con benefici per tutti gli operatori economici, ma anche per seguire gli eventi e le manifestazioni”. Secondo Cirignotta, ci sono però alcuni inevitabili passi preliminari da muovere.