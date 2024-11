Accusato di violenza sessuale sulla figlia della convivente, cinquantaduenne ai domiciliari

Gela. Avrebbe ripetutamente palleggiato, anche in parti intime, una minore, ancora neanche quattordicenne. Ad un cinquantaduenne, convivente della madre della minore, è stata applicata la misura dei domiciliari, monitorato con il braccialetto elettronico. I fatti sarebbero andati avanti per circa quattro anni. Secondo le contestazioni mosse dai pm della procura, avrebbe anche offerto denaro per tentare ulteriori approcci sessuali. L’attività è stata portata avanti dagli agenti di polizia. La minore è stata sentita in presenza di uno psicologo e altri testimoni avrebbero confermato.