Bilancio ma non solo, Di Stefano vuole dare le priorità a tutti gli assessori: pronto a convocarli

Gela. L’obiettivo di fine anno, assolutamente non nascosto, transitava dall’Ars. Lo “sblocca royalties” inserito nel maxiemendamento alla legge finanziaria regionale permetterà al municipio di disporre “dell’avanzo degli anni precedenti”, aprendo di fatto la borsa dei trenta milioni di euro fino a oggi vincolati. Un passaggio decisivo per il bilancio stabilmente riequilibrato e per una certa strategia amministrativa predisposta dal sindaco Di Stefano, che non a caso ha voluto mantenere un equilibrio pieno, con contatti diretti sia attraverso gli alleati sia per il tramite dell’opposizione di centrodestra. Il nuovo anno, quindi, sarà caratterizzato, già dai primi giorni di ripresa dell’attività negli uffici dell’ente, da una spasmodica attività volta a concludere tutti gli accertamenti sul 2024, per pervenire prima possibile all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Forse, già prima della pausa dell’Epifania, il sindaco vuole comunque fare il punto della situazione con i suoi assessori. Non si tratterà di cambi in corsa, probabilmente da concretizzare solo successivamente. Il primo cittadino vuole fissare una “giunta politica”, così da assegnare le priorità amministrative a ognuno dei componenti del governo cittadino. Ha intenzione di delineare una sorta di diario di bordo politico, con obiettivi amministrativi.