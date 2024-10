Dissesto, proposta commissione: “54 milioni di debiti, aderire alla procedura semplificata”

Gela. Come abbiamo riferito, ieri si è tenuto un lungo incontro, con al tavolo il sindaco Di Stefano, i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, i revisori dell’ente comunale e i riferimenti del settore bilancio. La commissione ha concluso i rilievi sulle richieste avanzate dai creditori del municipio, nel contesto della procedura di dissesto. Il totale del debito ammonta a 54 milioni, con un numero di richieste fermo a 561. Una disamina che adesso ha portato la stessa commissione a proporre la “procedura semplificata” per la copertura dei debiti, che saranno garantiti in una soglia di pagamento attestata tra il 40 e il 60 per cento. I residui passivi legati all’ultimo rendiconto approvato si attestano intorno ai quaranta milioni di euro. La giunta avrà trenta giorni per aderire, come ha spiegato sempre ieri il primo cittadino. Sarà questa, salvo sorprese, la direttrice che verrà seguita per abbattere in larga parte l’entità complessiva del debito, cercando di superare il dissesto prima possibile. Questo è l’auspicio amministrativo di Di Stefano. Chiaramente, servono le risorse per coprire la massa debitoria.