Ghelas, contratto e i crediti verso il Comune: l’anno si chiude con un’altra proroga

L’amministratore Ghelas Siragusa e il sindaco sono in contatto per concretizzare soluzioni non sempre facili. La carenza di personale tra le fila della multiservizi è preoccupante. L’azienda al contempo vuole avviare i primi tentativi stragiudiziali per recuperare crediti ingenti vantati nei rapporti contrattuali con l’ente comunale. In totale ammontano a ben oltre 400mila euro. Di Stefano si è affidato al segretario Curaba per avere maggiori certezze tecniche sulla proroga e non solo. L’avvocato Harald Bonura invece si sta occupando, per conto del sindaco, del percorso verso il contratto, irto di asperità. Il 2025 si aprirà in proroga.