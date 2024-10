Ghelas, un monitoraggio complessivo sullo stato dell’azienda: incarico ad uno studio legale

Gela. Non solo il percorso verso il contratto della municipalizzata Ghelas ma un vero e proprio monitoraggio sullo stato dell’azienda multiservizi. L’amministrazione comunale si affida ad uno studio legale altamente specializzato nel settore pubblico e societario. Come aveva già riferito il sindaco, si passa alla formalizzazione di un incarico a tutti gli effetti. E’ stato individuato lo studio Harald Bonura, che ha sedi a Catania e a Roma come Bcm. Saranno i professionisti ad occuparsi di controlli specifici, partendo dalle criticità fatte rilevare dalla Corte dei Conti in diverse deliberazioni e dal Collegio dei revisori, nell’aprile di quest’anno. Di recente, i militari della guardia di finanza hanno acquisito atti sulle gestioni del passato. L’interesse del sindaco e degli assessori tocca principalmente il rapporto tra Comune, attualmente in dissesto, e Ghelas, amministrata dal manager Guido Siragusa. La scorsa settimana, il primo cittadino ha insistito per una verifica su alcuni punti contabili, che vanno analizzati con molta attenzione, a garanzia degli equilibri finanziari. “L’assetto societario necessita di una revisione e di approfondimenti giuridici per normalizzare i complessi rapporti tra socio unico e società partecipata – riporta la delibera di giunta – è intendimento dell’amministrazione acquisire un’assistenza altamente specialistica per definire un assetto definitivo sui servizi affidabili e delineare una strategia di lunga durata”.