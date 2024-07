Acque reflue affinate, soluzione sotto esame per le campagne: previsto un sopralluogo

Gela. Le acque reflue affinate destinate alle campagne locali possono essere una chiave importante per dare respiro al comparto agricolo del territorio, orfano di dighe efficienti. Come abbiamo riferito, giovedì, in Regione, si è tenuto un vertice tecnico, in presenza dell’amministrazione comunale (c’erano gli assessori Giuseppe Arancio e Filippo Franzone oltre al consigliere dem Giuseppe Fava), del presidente Ati Massimiliano Conti e dei riferimenti del dipartimento acqua e rifiuti, oltre a rappresentanti di Eni e delle società del ciclo idrico. L’impianto presente all’interno di raffineria può essere la soluzione immediata. La fase di start-up ha i presupposti necessari per essere sviluppata. L’acqua, dopo il processo di affinazione, dovrebbe confluire nelle vasche Settefarine e probabilmente Badia. Si valuta l’uso di una condotta di proprietà di Siciliacque, che non è al momento in uso. I tempi tecnici sono necessari. La prossima settimana è previsto un sopralluogo che dovrebbe permettere di acquisire ulteriori elementi. Viene valutata anche l’entità delle forniture destinate alle aree rurali. Le parti sembrano intenzionate a chiudere prima possibile questa verifica, per passare alla fase operativa.