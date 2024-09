Agenzia europea dell’ambiente, per Gela dati in progresso: “Qualità dell’aria moderata”

Dai dati, Gela ha un livello di 13,1 μg/m3. Le città con qualità dell’aria tra le migliori stanno sotto la soglia di 5 μg/m3, che è quella indicata dall’Organizazione mondiale della sanità. In cima ai dati, non ci sono città italiane. Gela rientra tra le ventinove con qualità dell’aria “moderata” e presenta concentrazioni meno elevate di particolato fine rispetto a Comuni importanti dell’Emilia-Romagna, del Piemonte, del Veneto, delle Marche e della Lombardia. Un riscontro non del tutto negativo per un territorio che nel tempo ha risentito dell’impatto industriale in termini di ambiente e di drammatiche conseguenze come patologie e decessi.