Al neo segretario generale Curaba subito l’interim di settori delicati: incarichi per un anno

Gela. Ieri, l’insediamento ufficiale ma già da oggi il neo segretario generale dell’ente comunale Giovanni Curaba si trova a destreggiarsi non solo con le sue funzioni ma anche con gli interim di settori strategici. Il primo cittadino Terenziano Di Stefano lo ha scelto, fidandosi delle sue capacità e del curriculum già piuttosto lungo. Così, gli ha subito affidato l’interim per la direzione dei settori ambiente e decoro urbano, affari generali e ancora urbanistica e patrimonio. La durata è di un anno, fino al dicembre del 2025. Di fatto, il sindaco ha messo in mano al segretario generale il destino, più o meno prossimo, non solo di un municipio alla ricerca della stabilità finanziaria, con l’obiettivo del bilancio stabilmente riequilibrato, ma pure di settori fondamentali, a partire da quelli che seguono vicende amministrative sempre delicate come il servizio rifiuti o le attività che rientrano nella competenza degli uffici del patrimonio e dell’urbanistica.