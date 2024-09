Ampliamento Timpazzo, in aula consiliare il 20 settembre: convocato anche Schifani

Gela. Il tema è tra i più delicati e probabilmente sarà tra quelli trattati durante la verifica di maggioranza che il sindaco Terenziano Di Stefano pare intenzionato a convocare a stretto giro. Il progetto di ampliamento della discarica Timpazzo sarà al centro di una seduta monotematica dell’assise civica, fissata per il 20 settembre. La convocazione l’ha diramata il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. La richiesta è stata avanzata dalla maggioranza che ha manifestato posizioni del tutto divergenti dalle intenzioni del governo regionale, che spinge forte per le due nuove vasche del sito di conferimento. Il presidente Giudice ha inoltrato la convocazione al governatore siciliano Renato Schifani, che è anche commissario per l’emergenza rifiuti, ai vertici di Srr4, Impianti Srr e Ato Cl2 in liquidazione e ancora all’assessore regionale territorio e ambiente Savarino, alla deputazione locale e ai sindaci del comprensorio. Politica e governance del ciclo rifiuti sono chiamati a fornire spiegazioni.