Area di crisi, per i lavoratori in mobilità in deroga integrazione del reddito per tre anni

Gela. Un’integrazione al reddito per tre anni. E’ prevista dalla finanziaria varata dall’Ars. La misura riguarda i lavoratori delle aree di crisi complessa che percepiscono la mobilità in deroga. Il gruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale ha sostenuto l’atto che avrà effetti per gli operai di Gela e Termini Imerese, rimasti fuori dal ciclo produttivo. Un’integrazione era già stata predisposta e autorizzata, su iniziativa M5s, per un totale di oltre un milione di euro, per l’annualità che sta per concludersi.