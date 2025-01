Area di crisi, via libera alla presa d’atto per il rinnovo: Di Stefano ha incontrato Lorefice

Gela. Il dialogo va oltre gli aspetti meramente politici. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato il senatore M5s Pietro Lorefice. Sono riunioni che si ripetono con frequenza, quando si tratta di temi da affrontare istituzionalmente. Questa volta, è toccato all’area di crisi complessa e all’accordo di programma, che il governo nazionale e quello regionale hanno preso l’impegno di rinnovare, almeno per i prossimi tre anni. Dalla direzione generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è pervenuto il via libera affinché Regione, Libero Consorzio e Comune, possano deliberare, prendendo atto del rinnovo. E’ un adempimento necessario a finalizzare il rinnovo dell’accordo di programma che consente la disponibilità di somme per circa ventuno milioni di euro. Dovrebbero servire a finanziare investimenti alternativi a quelli di Eni. Fino ad oggi, dopo due avvisi coordinati da Invitalia, solo un investimento è andato in porto. Il resto, invece, è ancora tutto da costruire. Senza il rinnovo dell’accordo di programma, ci sarebbe stato il rischio di vedere svanire gli stanziamenti, coperti dal governo nazionale e dalla Regione.