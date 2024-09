Caso Timpazzo, Di Paola porta la norma all’Ars: “Società discariche paghino royalties ai Comuni”

Gela. Intorno al caso Timpazzo, con il sito di conferimento destinato ad un ampliamento ancora sotto valutazione regionale, sono tante le posizioni politiche che si sono susseguite. La maggioranza del sindaco Di Stefano, in gran parte già contraria a questo tipo di intervento, porterà la questione in consiglio comunale, con un monotematico. Per la piattaforma integrata non mancano gli aspetti da valutare con attenzione. L’iniziativa istituzionale intende prenderla il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle Nuccio Di Paola. I grillini sono fermamente contrari alle eventuali due nuove vasche e hanno rilasciato precise osservazioni in tal senso. Di Paola sta lavorando ad una norma da portare all’Ars. “Si tratta di una sorta di ecotassa – spiega – i Comuni sui cui territori sono presenti discariche, pubbliche o private, dovranno ricevere royalties consistenti, così come capita per l’estrazione del gas o degli idrocarburi. Non bastano le mitigazioni che normalmente riguardano solo l’area del sito. Le società che gestiscono le discariche devono versare royalties ai Comuni. Mi riallaccio ad una norma nazionale che in Sicilia non è mai stata attuata o comunque ha trovato applicazione in modo non idoneo”. Di Paola, alla ripresa dell’attività parlamentare dell’Assemblea regionale, procederà direttamente in commissione bilancio.