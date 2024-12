“Chimera”, sequestro beni per Brancato: è ritenuto contatto dei Sanfilippo per il traffico di droga

Gela. Il giudizio a suo carico, nell’ambito dell’inchiesta “Chimera”, è attualmente in corso, davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta. In settimana, le difese hanno concluso escludendo una sua appartenenza al gruppo di stidda mazzarinese dei Sanfilippo (è assistito dai legali Giacomo Ventura e Davide Limoncello). I militari del comando provinciale della guardia di finanza, negli scorsi giorni, hanno eseguito un provvedimento di sequestro su beni riconducibili al quarantenne Emanuele Brancato, considerato il contatto dei mazzarinesi per il traffico di droga. Il relativo decreto è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta-Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura nissena, con il quale è stato disposto il sequestro di due unità immobiliari, di un’impresa con relativo patrimonio aziendale e di rapporti bancari, per un valore complessivo di circa 700 mila euro. È considerato soggetto di “pericolosità qualificata”. L’inchiesta “Chimera” venne condotta dai pm della Dda di Caltanissetta ed eseguita dai carabinieri. Brancato, in primo grado, è stato condannato, in abbreviato, a sedici anni di detenzione.