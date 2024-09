Come scegliere un buon iPhone da gaming?

Grazie alle sue elevate prestazioni hardware e software, negli anni l’iPhone di Apple è diventato uno dei dispositivi più popolari per il gioco mobile. Ma quali sono le caratteristiche da considerare quando si è alla ricerca del modello più indicato per il gaming? Te lo spieghiamo qui di seguito.

Processore

Il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta di uno smartphone da gaming è il processore, dal momento che la sua potenza è in grado di fare la differenza tra un’esperienza di gioco fluida e una deludente. In questo senso, le prestazioni dei prodotti Apple sono fuori discussione. Tutti gli iPhone, a partire dalla serie 12 Pro fino ad arrivare alla generazione attuale, offrono delle buone performance. Tuttavia, i modelli più indicati per il gaming sono quelli dotati del processore A 16 Bionic, come il 14 Pro e il 14 Pro Max. Con la sua GPU integrata da 3,46 GHz, infatti, è in grado di riprodurre senza interruzioni anche i giochi più complessi a livello grafico.

Spazio di archiviazione

Lo spazio di archiviazione è un altro fattore da tenere in considerazione, poiché la grafica in 4K dei videogiochi e giochi da casinò di ultima generazione offre effetti visivi sorprendenti, ma occupa anche parecchio spazio. Per non avere problemi di memoria, è quindi consigliabile evitare i modelli entry-level da 64GB e optare per le versioni Pro da almeno 128GB, così da avere abbastanza capacità per ospitare svariati giochi. In alternativa, è possibile installare il servizio iCloud per una gestione ottimale dello spazio disponibile sul dispositivo.

Display

La qualità del display è fondamentale per chi desidera godere di immagini nitide. Gli iPhone a partire dalla serie 13 in poi sono dotati di display OLED Super Retina XDR, uno schermo in grado di riprodurre fedelmente i colori di qualsiasi gioco, dalla roulette ai videogames più sofisticati. In generale, le serie Pro e Pro Max sono le opzioni più raccomandate, per via del loro tasso di contrasto elevato che favorisce una migliore visione durante le scene con scarsa luminosità. Tuttavia, anche l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus rappresentano un’ottima alternativa, con schermi ampi da 6,1 e 6,7 pollici, per un’esperienza di gioco assolutamente coinvolgente.