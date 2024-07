Coworking tra esercenti per contrastare la crisi, giunta valuterà provvedimento

Gela. Solo qualche giorno fa, il consigliere comunale Salvatore Incardona, che questa sera esporrà la relativa interrogazione in aula, ha chiesto di conoscere le iniziative che la giunta vuole intraprendere per evitare lo “spopolamento” commerciale del centro storico. Secondo il consigliere, i dati non lascerebbero dubbi, tracciando una crisi profonda per le attività della zona. A breve, in giunta, l’assessore al ramo Terenziano Di Stefano farà pervenire la sua proposta per l’istituzione del sistema di coworking. Il vicesindaco sta predisponendo un provvedimento, definito insieme ai tecnici del suo settore, che consentirà anche ai titolari di attività commerciali di potersi unire. Chi lo riterrà opportuno per l’equilibrio economico della propria attività, potrà decidere di condividere lo stesso immobile, soprattutto se di grandi dimensioni, con altri operatori del settore. Un’opzione già prevista per i professionisti.