Cronoscalata, Gianni Carfì secondo di classe alla finale nazionale della 51^ Castellana

Orvieto. C’era anche Gianni Carfì tra i 264 piloti che hanno dato il via alla 51esima edizione della Cronoscalata della Castellana, gara promossa da Aci Sport e valida per le finali nazionali del Campionato Italiano Velocità Montagna (Civm) e Trofeo Italiano Velocità Montagna (Tivm). Il campione di classe (Tmss) del Motor team Nisseno non ha deluso le aspettative transitando sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione di categoria e 25esimo assoluto. “Sono alla mia seconda esperienza alla Castellana – ammette Gianni Carfì – ma è come se fosse stato il mio vero esordio su questo difficile tracciato”.