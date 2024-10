“Da Di Stefano massima disponibilità, assessori a tempo pieno”, Arancio: “Valuteremo con il partito”

Gela. Il connubio politico con il sindaco Di Stefano e con gli alleati non è a rischio. I dem, ieri, hanno partecipato alla mini verifica interna organizzata dal primo cittadino. L’attuale assessore e commissario del Pd Giuseppe Arancio non cambia giudizio. “Dal sindaco c’è massima disponibilità verso il nostro partito – dice – quando si creeranno gli spazi in giunta, saremo pronti. Ci sono comunque paletti precisi, visto che il sindaco preferisce avere assessori che possano lavorare a tempo pieno, così come già accaduto per la scelta del presidente del consiglio comunale”. I democratici puntano ad un’ampia rappresentanza nel governo cittadino, con Arancio che attende solo lo spiraglio decisivo, per poi lasciare l’amministrazione, facendo spazio ad altri esponenti del gruppo. Il nome di Giuseppe Fava, attuale consigliere comunale, è tra quelli più gettonati. Non è da escludere però il capogruppo all’assemblea cittadina, Gaetano Orlando. Di Stefano dovrà decidere se aprire da subito a tutto spiano al Pd, con due posti da assegnare, oppure se procedere gradualmente. “E’ probabile che la prossima settimana, nella nuova sede di via Vella, affronteremo questi temi, sia politici sia relativi ai progetti presentati da sindaco”, precisa Arancio.