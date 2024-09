“Dalla Dc suggestioni populiste”, Castellana: “Impegnati per la città, no polemiche sterili”

“Sul piano rifiuti il Movimento cinquestelle ha le idee molto chiare – continua Castellana – la discarica di Timpazzo non può diventare la pattumiera della Sicilia e senza soprattutto avere ricadute sociali e produttive positive per il territorio. Oggi, i partiti di colazione celebreranno una tavolo politico per proporre azioni e soluzioni contro il grave rischio di subire ancora prevaricazioni territoriali in campo ambientale e ciò causato dall’ampliamento oltremisura della discarica. Cosa c’entra il rispetto della democrazia in un normale dibattito politico Noi, quale forza di maggioranza e di governo della città abbiamo rispetto delle forze di minoranza e siamo pronti ad interloquire con tutte le istituzioni, con tutti gli assessori regionali e con tutte le figure politiche apicali della Regione e ministeriali, pur di difendere la nostra città contro le violenze ambientali. Controbattere in modo sterile dimenticando il bene della nostra città non porta a niente di buono. Peraltro, insieme al consigliere della Dc Armando Irti siamo componenti della commissione ambiente e stiamo facendo un prezioso lavoro a tutela del territorio e dei servizi sanitari”. L’esponente M5s ribadisce che non è tempo di “sterili polemiche”. “Occorrono rigore ed etica politica per avviare il percorso culturale, sociale ed economico che l’amministrazione Di Stefano sta mettendo in campo. Una rivoluzione antropologica che spazzi via le sterili polemiche”, conclude.