Dem nel campo progressista con M5s, Di Dio: “Alternativi al centrodestra anche a livello locale”

Gela. Il campo progressista come alternativa ai governi di centrodestra, a Palermo così come a Roma. Il dirigente provinciale del Pd e componente della struttura commissariale cittadina, Francesco Di Dio, si rivede nella scelta formalizzata dalla costituente del Movimento cinquestelle. I pentastellati stanno ufficialmente nell’area progressista e lavorano ad alleanze distanti dal centrodestra. Per Di Dio, come ha spiegato anche il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola, l’esempio del “modello Gela” non va trascurato. “La conclusione dell’assemblea costituente dei cinquestelle, a Roma, con la ratifica della linea del presidente Conte e con la consacrazione del posizionamento nel campo progressista, segna un fatto politico di rilevante importanza – dice – per la costruzione di una coalizione di governo progressista e riformista, alternativa al centrodestra in campo locale, regionale e nazionale”. Di Dio guarda, sul piano territoriale, soprattutto alle mosse di Di Paola.