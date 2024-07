Detenuti nel carcere “Ucciardone” usavano telefoni cellulari, a giudizio anche due gelesi

Gela. Le indagini erano state chiuse lo scorso anno. Sono trenta i detenuti. Nonostante fossero reclusi nel carcere palermitano “Ucciardone”, avrebbero usato per diversi mesi telefoni cellulari, comunicando con l’esterno. Tra i coinvolti, due gelesi. Si tratta del trentaduenne Graziano Gaspare Romano e del quarantatreenne Emanuele Curvà (sono rappressentati dagli avvocati Carmelo Brentino e Rosario Prudenti). Insieme agli altri ventotto imputati risponderanno alle contestazioni in giudizio. E’ stato disposto il processo, attraverso decreto di citazione diretta a giudizio. Il procedimento, innanzi al magistrato del tribunale penale di Palermo, è fissato per il prossimo dicembre. Gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda, partendo dai sequestri effettuati nel penitenziario palermitano. Uno degli imputati è accusato inoltre di aver minacciato un agente per impedire che effettuase un’ispezione nella sua cella.