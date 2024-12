Dissesto, verifiche in municipio sul bilancio: Osl ha fissato i criteri per i pagamenti dei debiti

Gela. E’ inevitabilmente al centro di ogni attenzione amministrativa. Intorno al bilancio stabilmente riequilibrato, anche oggi in municipio non sono mancate verifiche e disamine tecniche. L’ipotesi dello strumento finanziario è stata definita di recente ma tutto ruota intorno a ciò che verrà deciso sullo svincolo di almeno una parte delle royalties estrattive, che ammontano per le casse del municipio a non meno di trenta milioni di euro. Il sindaco Di Stefano, che ha le delega al bilancio, attende riscontri dall’Ars, che sarà chiamata a vagliare un emendamento alla legge finanziaria volto proprio a uno sblocco parziale dei fondi royalties per i Comuni in dissesto. La discussione della legge finanziaria prenderà il via a inizio della prossima settimana, come conferma il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. In municipio, questa mattina, il sindaco ha avuto incontri con i tecnici del settore bilancio e con i revisori dei conti. Il clima, soprattutto nei rapporti con i professionisti dell’organo di controllo, pare decisamente differente e meno teso rispetto agli scorsi mesi. Il contributo regionale per i Comuni in dissesto, anche con più di venticinquemila abitanti, previsto a sua volta in emendamenti che andranno in discussione all’Assemblea regionale, e l’eventuale “sblocca royalties”, possono essere cruciali e segnare una fase nuova in municipio, qualora si tramutassero in fondi tali da consentire di chiudere il bilancio, uscendo gradualmente dal dissesto ben prima di cinque anni.