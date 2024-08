Emodinamica al “Vittorio Emanuele”, commissione avvia approfondimenti: “Obiettivo possibile”

Gela. Emodinamica può essere attivata all’ospedale “Vittorio Emanuele”. I componenti della commissione consiliare ambiente e sanità sono convinti che con uno sforzo bipartisan l’obiettivo possa essere raggiunto. Questa mattina, in audizione, sono stati sentiti il primario di cardiologia Tonelli e il responsabile Hospice Alario. “Il servizio di emodinamica potrebbe essere attivato in ospedale veramente con piccole integrazioni alle attrezzature già esistenti. Evitando così – spiega il presidente della commissione Floriana Cascio – di trasportare un infartuato all’hub di Caltanisetta in ambulanza, con il rischio di danni irreparabili. L’attivazione del servizio renderebbe il nostro ospedale più attrattivo per i nuovi medici”. La commissione sta programmando l’audizione del direttore generale Asp Ficarra.