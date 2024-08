“Fondi per oltre un milione alla città”, Di Paola e Di Stefano: “Non sono ammessi ritardi”

Gela. L’interscambio politico tra il Movimento cinquestelle e l’amministrazione comunale è evidente oltre che scontato, dato il peso che i pentastellati hanno nel progetto Di Stefano. Questa mattina, il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, insieme al sindaco, alla giunta e a diversi esponenti locali grillini, ha illustrato il contenuto delle variazioni di bilancio passate all’Ars, che portano la firma del movimento. “Ringrazio tutto il gruppo e Gela è tra le città che in assoluto ne beneficeranno di più – ha spiegato Di Paola – cinquecentomila euro sono destinati allo sviluppo del ciclo delle acque reflue contro la siccità. Duecentomila per le manutenzioni stradali e altrettanti per le manutenzioni delle zone verdi e dei parchi gioco. Altri duecentomila per le manutenzioni nei plessi scolastici. Ancora duecentomila euro per eventi culturali. Ottantamila euro li destiniamo alla sostituzione dei sistemi elettrici rubati nel cantiere del Museo del mare. Deve aprire prima possibile non ci saranno altre scuse. Duecentomila, infine, per interventi negli impianti sportivi. Non dimentichiamo i novantamila euro per il PalaCossiga garantiti con proposta del collega Mancuso”. Sono stanziamenti che vanno impegnati entro fine anno. “Riteniamo che la prima erogazione – ha aggiunto Di Paola – possa avvenire a settembre”. Il sindaco Di Stefano è stato chiaro. “Per un Comune in dissesto finanziario come il nostro sono fondi irrinunciabili – ha precisato – faremo di tutto per preservarli e per spenderli a favore della città”. Il primo cittadino, che il filo diretto lo mantiene proprio con Di Paola e con l’intera delegazione M5s, guarda al prossimo anno. “Il 2025 è cruciale – ha sostenuto – i finanziamenti e i progetti si devono concretizzare, compreso l’avvio del Museo del mare. Non saranno tollerabili altri slittamenti. Pensiamo infatti che ci siano stati errori nella programmazione ma si deve andare avanti”.