Irmes, operai attendono stipendi arretrati: delegazione in tribunale, “fiducia nella giustizia”

Gela. I lavoratori Irmes, azienda impegnata nell’indotto della bioraffineria Eni, attendono sviluppi intorno a una vertenza che si lega direttamente alla fase di concordato, attualmente in essere. Questa mattina, un gruppo di operai ha stazionato davanti Palazzo di giustizia. “Hanno fiducia nella giustizia e hanno voluto ribadire le loro difficoltà di questo periodo”. Aspettano pagamenti arretrati, per almeno due mensilità. In gran parte, si tratta di dipendenti con famiglie monoreddito. Le preoccupazioni sono tante. Data la procedura giudiziaria in corso, c’è l’esigenza di una pronuncia del giudice competente.