Libri in libertà, in città la casetta per lo scambio gratuito

Gela. Incentivare lo scambio gratuito di libri e la cultura è ciò che ha spinto due giovani fidanzati gelesi, Luca e Federica, a creare una casetta per i libri davanti l’attività commerciale della famiglia di Luca. Belle da vedere e capaci ci creare grande curiosità, queste casette si trovano ormai in tutta Italia. Anche a Gela sta riscuotendo un notevole risultato. Le casette dei libri sono uno dei modi migliori per non sprecare i testi che spesso lasciamo ammuffire in casa e per diffondere, con un semplice dono oppure con lo scambio, il piacere della lettura.Il funzionamento è molto semplice: chiunque voglia può prendere uno dei libri collocati all’interno della casetta e possibilmente lasciarne un altro a propria scelta. Si tratta di un vero e proprio scambio gratuito, che è alla base della filosofia del progetto. Deliziose “mini-biblioteche” a forma di casetta, dove tutti possono riporre o prendere libri senza bisogno di tesseramento. Sempre più popolari, le casette dei libri, oltre che belle, promuovono lo scambio di libri tra sconosciuti e ormai le possiamo trovare un po’ ovunque.