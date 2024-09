M5s, gruppo territoriale verso il cambio al vertice: Morgana pronto a dare spazio al successore

Gela. Al di fuori dell’assise civica e degli schemi della maggioranza del sindaco Di Stefano, i grillini del Movimento cinquestelle, in questa fase, sono impegnati nella disamina interna per la costituente del partito. Il gruppo locale ha formalizzato proposte che saranno valutate. L’intera dinamica in corso di sviluppo si concluderà nelle prossime settimane. I pentastellati non hanno mai avuto alcun dubbio sul governo cittadino del sindaco e su un “modello Gela” che il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5s, vorrebbe esportare nella prossima corsa per le regionali e non solo. I grillini, a breve, potrebbero ufficializzare inoltre il cambio di guardia alla testa del gruppo territoriale, articolazione che copre un contesto più ampio, non legato solo alla città. Attualmente, al vertice c’è l’assessore Simone Morgana. L’ex consigliere comunale e già candidato a sindaco per il movimento, ha deleghe di peso in giunta, da quella alla polizia municipale e fino al patrimonio e all’urbanistica. Pare che abbia fatto sapere di volersi appunto concentrare sull’attività amministrativa.