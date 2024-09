Maggioranza, Di Stefano ha incontrato il Pci: domani vertice con tutti gli alleati

Gela. Domani sera, il sindaco Terenziano Di Stefano si metterà al tavolo insieme a tutti gli alleati, ad iniziare da quelli che credettero da subito nella traiettoria politica dell’agorà. Nel pomeriggio, il primo cittadino ha avuto una sorta di pre-incontro con il gruppo del partito comunista, che in giunta è rappresentato dall’assessore Giuseppe Favitta. I dirigenti locali, ormai da tempo, sottolineano che il Pci crede pienamente nel progetto amministrativo del sindaco. Anche al termine della riunione pomeridiana non sono emersi mutamenti. “Per noi, rimane tutto valido – dice il segretario Nuccio Vacca – stiamo lavorando e crediamo nel progetto. Abbiamo voluto incontrare il sindaco pure per valutare quelli che saranno i temi e le modalità della riunione di domani. Il partito comunista c’è. La nostra presenza nell’amministrazione non è stata minimamente messa in discussione”. Nel partito c’è una linea comune, sostenuta anzitutto dal presidente Salvatore D’Arma. L’eventuale fase 2 del governo cittadino ha fatto molto discutere, nelle scorse settimane. L’avvicinamento alla giunta, per ora solo potenziale, di esponenti di area centrodestra, non trova il pieno assenso di tutti i pezzi della coalizione del sindaco. Un cambio repentino in corsa, in questa fase, non pare all’ordine del giorno. Probabilmente, si opterà per un’evoluzione graduale, purché ci sia un assenso ampio tra tutti gli alleati.