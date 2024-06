“Mutata arma”, condanne per il traffico di droga: per i coinvolti fissata l’udienza in Cassazione

Gela. In primo grado era già venuta meno la contestazione di mafia ma anche in appello furono confermate le condanne per il traffico di droga, con pene a sei anni e otto mesi ciascuno di reclusione. A settembre, le difese di Angelo Gagliano, Massimo Castiglia e Rosario Vitale, si rivolgeranno ai giudici di Cassazione. E’ stata fissata l’udienza per i fatti che confluirono nell’indagine “Mutata arma”. Le posizioni di altri coinvolti sono già state definite. I tre imputati hanno invece optato per il giudizio ordinario, senza accedere a riti alternativi. Escludono di aver avuto mai contatti per la droga ma secondo gli investigatori si sarebbero messi a disposizione, nell’affare organizzato dal gruppo Rinzivillo.