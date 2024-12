Nei magazzini per anni, ora le bici elettriche a servizio dei comunali: “Diamo l’esempio”

L’assessore Franzone ha fatto in modo di renderle nuovamente disponibili e fruibili e ha deciso di assegnarne 3-4 ad ogni settore comunale per favorire la mobilità di quei dipendenti che così eviteranno di spostarsi sia con auto e mezzi propri che con mezzi comunali per motivi di servizio. “Vogliamo dare l’esempio – hanno commentato il Sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone – iniziando dai dipendenti comunali, anziché lasciarle nella polvere le rendiamo efficienti. Ma non ci fermeremo qui. Stiamo già lavorando per attivare nuove fonti di finanziamento per potenziare il parco mezzi eco-sostenibili”.