“Nessuna pressione su Di Stefano, se vorrà ci riuniremo”, Di Paola: “Da amici Cuffaro critiche strumentali”

Gela. Come abbondantemente spiegato dal sindaco Terenziano Di Stefano, la “fiammata” delle polemiche concentrata intorno alla possibile fase 2 della sua giunta aprirà comunque un momento di riflessione interna, probabilmente dopo la festa patronale. E’ possibile che il primo cittadino convochi i suoi, così come abbiamo già riportato. Al momento, non sembrano esserci troppe insistenze da parte degli alleati. “Quando il sindaco chiama, io sono abituato a rispondere alle convocazioni – dice il parlamentare regionale M5s Nuccio Di Paola – se vorrà riunire tutti gli alleati, noi saremo a disposizione. Non c’è nessuna pressione. Quando vorrà il sindaco, ci incontreremo”. Inutile ribadire che quella di Di Paola è stata una delle firme principali apposta alla candidatura del primo cittadino, che è poi riuscito ad avere la meglio alle urne del ballottaggio. Tra i grillini e Di Stefano c’è una certa linea di convergenza e le voci su possibili ingressi in giunta, con identikit da centrodestra, non sembrano incrinare i rapporti, tutt’altro. Anche questa mattina, in occasione della presentazione degli eventi del fine settimana, Di Paola era insieme al sindaco e al resto della giunta.