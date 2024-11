Nuova tangenziale rischia di rimanere incompiuta, allarme di Lorefice: “Tavolo sull’area industriale”

Gela. Le opere strategiche sul piano locale vanno monitorate con molta attenzione. Il senatore Pietro Lorefice, questa mattina nel corso di un incontro tenutosi nella sede Irsap a Brucazzi, ha voluto precisare proprio questo aspetto. Un allarme lo ha lanciato rispetto alla nuova tangenziale, progetto da circa trecento milioni di euro, il cui iter è concluso. Sono stati completati gli espropri e in queste settimane si è messo mano ai primi picchettamenti per delimitare le aree di cantiere. Secondo il senatore, che ha seguito tutte le procedure dell’investimento pubblico, il pericolo di una nuova incompiuta è dietro l’angolo, “se non trasferita velocemente ad Anas”. Da tempo, inoltre, insiste affinché nella progettazione si ricomprendano i lavori per l’asse viario ex Asi, così che possa fungere da collegamento con gli insediamenti delle aziende locali. Non è mancato l’affondo all’assessore regionale alle attività produttive, il forzista Tamajo. “Aveva promesso una sua presenza costante in città, questo nel marzo dello scorso anno, ad oggi non si è visto se non per esigenze di campagna elettorale”, ha detto il parlamentare M5s. L’assessore regionale, lo scorso anno, era stato in città, insieme ai vertici di Irsap e Invitalia, per tenere a battesimo il secondo avviso destinato agli investimenti nell’area di crisi locale. Rimangono non spesi circa venti milioni di euro. Così come il primo avviso, il secondo è parso poco efficace e ancora una volta sono assai limitate le domande che arriveranno al passo finale. L’accordo di programma è scaduto ad ottobre. Il sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone attendono il rinnovo, per tre anni, così come preannunciato dal ministero e dalla stessa Regione, che hanno confermato i fondi. Gli investimenti stentano a decollare. Lorefice ha proposto un tavolo permamente per un’area industriale locale, nel cui perimetro si registrano ancora addirittura evidenti difficoltà di copertura della rete internet.