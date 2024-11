Ordine infermieri, polemiche e ritardi nelle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio

“La situazione era caotica già dalle prime ore della mattina”, ha dichiarato un infermiere di Gela. “Siamo arrivati presto, rispettando le indicazioni fornite dall’OPI, ma abbiamo scoperto che i seggi non erano pronti. Dopo due ore di attesa, siamo stati costretti ad andarcene senza votare”, è stato riferito. Le irregolarità segnalate hanno sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’organizzazione delle elezioni. Alcuni candidati e sostenitori hanno espresso preoccupazione per l’impatto che il ritardo potrebbe avere sulla validità del voto, sottolineando che la mancata possibilità di partecipare potrebbe falsare il risultato elettorale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto per verificare eventuali violazioni procedurali e garantire la regolarità del processo elettorale. Al momento, non è chiaro se verranno adottati provvedimenti per annullare o ripetere le elezioni. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda. Tuttavia, la situazione ha acceso un dibattito tra i professionisti della sanità, molti dei quali chiedono maggiore attenzione e trasparenza nella gestione delle attività istituzionali. La vicenda potrebbe avere strascichi legali e molti elettori stanno valutando l’opzione di presentare un esposto formale per contestare quanto accaduto.