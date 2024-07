Padre e figlio accoltellati in un’area rurale, indagato si difende: “Mi hanno aggredito”

Gela. È attualmente detenuto con l’accusa di tentato omicidio in un’inchiesta coordinata per competenza territoriale dai pm della procura locale. Questa mattina, il trentatreenne Emanuele Montaperto è stato sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia. Stando agli investigatori, a maggio, in un’area rurale a Butera, avrebbe accoltellato due braccianti, padre e figlio, a loro volta di Campobello di Licata, così come l’indagato. In base alle accuse, voleva ucciderli. Al gip, difeso dal legale Salvatore Manganello, ha però spiegato che già conosceva i due e inoltre si sarebbe difeso da un’aggressione. Pare che ci fosse stato forse un diverbio per ragioni lavorative. Anche Montaperto, seppur macellaio, spesso lavora tra i campi. Al culmine della contesa verbale, ha riferito che sarebbe stato aggredito dai rivali.