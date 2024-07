Parlamentari M5s con la nuova giunta Di Stefano: “Massimo sostegno per la crescita della città”

“Voglio augurare un sincero in bocca al lupo alla nuova giunta del sindaco Terenziano di Stefano, che oggi si è ufficialmente insediata. Sono certo che il loro impegno e la loro dedizione porteranno frutti preziosi per tutti noi. Auguro a tutta la squadra del sindaco Terenziano un percorso ricco di soddisfazioni e successi, nella speranza che possano affrontare con determinazione e saggezza le sfide che li attendono. Testa, cuore e gambe e insieme faremo grandi cose per il bene comune”, spiega invece il senatore Pietro Lorefice. I pentastellati, oggi in aula consiliare al gran completo, e il sindaco, avevano già messo i presupposti di un’intesa istituzionale quando Di Stefano era ancora assessore della giunta Greco: intorno ai programmi di finanziamento si venne a costruire un dialogo che poi si è concretizzato nella successiva intesa politica, passando dalla fase della “responsabilità” in consiglio comunale.